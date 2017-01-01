П’яний міліціонер влаштував дебош в київському супермаркеті

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П’яний чоловік, у військовій формі влаштував дебош і зник у невідомому напрямку

За повідомленням ЗМІ, п’яний міліціонер з батальйону «Золоті ворота» влаштував дебош в супермаркеті «Сільпо» на Оболоні в Києві.

По прибуттю групи швидкого реагування, охорона магазину і очевидці пояснили, що кілька хвилин тому п’яний чоловік, у військовій формі влаштував дебош і зник у невідомому напрямку на автомобілі Nissan Patrol, – повідомляє «Київ оперативний».

Через кілька сотень метрів, на Героїв Сталінграда, 37, автомобіль був зупинений. Водій здавався п’яний. Проходити тест на стан алкогольного сп’яніння відмовився.

При огляді автомобіля виявили предмети, зовні схожі на автомат і пістолет. Так само, в автомобілі, у банці знаходилася якась трава.