Росія більше за інші країни забруднює навколоземну орбіту – NASA

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Космічне сміття

Найбільша кількість космічного сміття належить Росії – 6 тис. 501 об'єкт

Росія лідирує у забрудненні навколоземного простору космічним сміттям, ідеться в щоквартальному звіті NASA.

З 4 січня по 4 квітня 2017 року на навколоземній орбіті з'явився 471 новий об'єкт. Тепер їхня загальна кількість становить 18 тис. 347, з них 4 тис. 434 одиниці – діючі і такі, що вийшли з ладу супутники, 13 тис. 913 об'єктів – частини ракет, розгінні блоки і уламки космічної техніки.

За даними NASA, найбільша кількість космічного сміття належить Росії – 6 тис. 501 об'єкт. США посідають друге місце із засмічення навколоземної орбіти – 6 тис. 17 об'єктів (298 нових). Третє місце належить Китаю, який зміг за рік зменшити кількість космічного сміття з 3 тис. 806 об'єктів до 3 тис. 801.

У звіті йдеться, що решта країн практично не вплинули на засмічення навколоземної орбіти. Франції належить 532 об'єкти, Японії – 256, Індії – 192, Європейському космічному агентству – 134, іншим країнам – 914.

Як повідомлялося, вчені космічного агентства NASA виявили на відстані 10,5 світового року систему планет, яка нагадує Сонячну систему в її ранньому віці.

Джерело: ТАСС