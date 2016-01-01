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    СБУ заборонила в'їзд в Україну ще одному російському артисту

    • Вчора, 20:54
    • Розсилка

    Реперу заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

    Служба безпеки України заборонила російському артисту Левану Горозії (L'One) в'їзд в Україну на 3 роки.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Верховної Ради Володимир Парасюк.

    «Громадянину Російської Федерації Горозії Левану Емзаровичу (сценічний псевдонім «L'One») винесено постанову про заборону в'їзду в Україну строком на три роки», - йдеться у відповіді СБУ, фотокопію якого розмістив Парасюк на своїй сторінці в соцмережі.

    Горозія виступав на території анексованого Росією Криму в листопаді.

    Як відомо, 12 жовтня СБУ заборонила в'їзд в Україну російській співачці Наталі Корольовій.

    Пізніше Корольова попросила Окружний адміністративний суд Києва скасувати їй заборону на в'їзд в Україну.

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