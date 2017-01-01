Терористи вдарили з мінометів по позиціях сил АТО біля Новотроїцького — штаб

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Терористи вдарили з мінометів по позиціях сил АТО

Також ворог застосував БМП для обстрілу опорних пунктів ЗСУ під Новогригорівкою.

Із початку доби терористи 18 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

«Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та гранатометів ворог накривав захисників Новотроїцького. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Водяного. А захисників Широкиного, Гнутового та Талаківки обстріляв зі стрілецької зброї. По опорних пунктах наших військ під Новогригорівкою гатив з озброєння БМП. На Донецькому напрямку, з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по наших позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстріляв захисників Луганського та Зайцевого», - йдеться у повідомленні.

«На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поруч Новотошківки, а з гранатометів обстріляв оборонців Кримського. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», - наголосили в штабі.

Нагадаємо, минулої доби терористи 59 разів обстріляли позиції Збройних сил України, четверо військовослужбовців отримали поранення.