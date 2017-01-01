Терористи вдарили з мінометів по позиціях сил АТО біля Новотроїцького — штаб
- Сьогодні, 18:38
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Також ворог застосував БМП для обстрілу опорних пунктів ЗСУ під Новогригорівкою.
Із початку доби терористи 18 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.
«Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та гранатометів ворог накривав захисників Новотроїцького. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Водяного. А захисників Широкиного, Гнутового та Талаківки обстріляв зі стрілецької зброї. По опорних пунктах наших військ під Новогригорівкою гатив з озброєння БМП. На Донецькому напрямку, з гранатометів та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по наших позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстріляв захисників Луганського та Зайцевого», - йдеться у повідомленні.
«На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поруч Новотошківки, а з гранатометів обстріляв оборонців Кримського. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», - наголосили в штабі.
Нагадаємо, минулої доби терористи 59 разів обстріляли позиції Збройних сил України, четверо військовослужбовців отримали поранення.