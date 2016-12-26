Трамп розповів про плани щодо антиросійських санкцій

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Трамп зазначив, що не виключає їх скасування в майбутньому

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зберігати введені Бараком Обамою антиросійські санкції «принаймні, протягом якогось часу».

Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

У той же час Трамп зазначив, що не виключає їх скасування в майбутньому.

«Якщо ви можете працювати разом, і якщо Росія дійсно допомагає нам, чому б не скасувати санкції, якщо хтось разом робить добрі справи», - сказав він.

Президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців.