  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп розповів про плани щодо антиросійських санкцій

    • Сьогодні, 05:20
    • Розсилка

    Трамп зазначив, що не виключає їх скасування в майбутньому

    Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зберігати введені Бараком Обамою антиросійські санкції «принаймні, протягом якогось часу».

    Про це він розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

    У той же час Трамп зазначив, що не виключає їх скасування в майбутньому.

    «Якщо ви можете працювати разом, і якщо Росія дійсно допомагає нам, чому б не скасувати санкції, якщо хтось разом робить добрі справи», - сказав він.

    Президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців.

    Читайте також
    санкції Барак Обама Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ