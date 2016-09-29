У Гданську помер син екс-президента Польщі Валенси

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Син колишнього президента Польщі Леха Валенси Пшемислав

Тіло 43-річного чоловіка було виявлено одним з членів сім'ї

У своїй квартирі в Гданську був виявлений мертвим син колишнього президента Польщі Леха Валенси Пшемислав, передає Associated Press.

За словами представників міської поліції, тіло 43-річного чоловіка було виявлено одним з членів сім'ї.

Повідомляється, що експерти попередньо виключили причетність будь-кого до смерті Валенси.

Розтин заплановано на понеділок, 9 січня.

Пшемислав був третім з вісьмох дітей Валенси, чотирьох синів і чотирьох дочок. В юності у нього були проблеми з алкоголем. Крім того, наголошується, що раніше він затримувався поліцією за водіння в нетверезому стані.

73-річний Лех Валенса отримав Нобелівську премію миру в 1983 році. Він був першим всенародно обраним президентом Польщі з 1990 по 1995 роки.