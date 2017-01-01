У Єгипті стався ще один вибух в християнському храмі - ЗМІ
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У Єгипті стався ще один вибух в християнському храмі
Офіційних підтверджень вибуху поки не надходило.В неділю, 9 квітня, у кафедральному соборі Святого Марка у єгипетському місті Олександрія прогримів вибух. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що вибух пролунав перед входом в собор, очевидці кажуть про численні жертви.
Офіційних підтверджень вибуху поки не надходило.
Це вже друга за день атака на церкву в Єгипті. Раніше вибух прогримів в християнській церкві в єгипетському місті Танта.
За різними даними, загинули від 25 до 30 осіб.
Вибуховий пристрій привів в дію всередині будівлі церкви терорист-смертник.
Разом з тим, посол України в Єгипті Геннадій Латій в неділю вдень повідомив, що серед постраждалих в цьому теракті немає громадян України.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.