У Єгипті стався ще один вибух в християнському храмі - ЗМІ

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У Єгипті стався ще один вибух в християнському храмі

Офіційних підтверджень вибуху поки не надходило.

В неділю, 9 квітня, у кафедральному соборі Святого Марка у єгипетському місті Олександрія прогримів вибух. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вибух пролунав перед входом в собор, очевидці кажуть про численні жертви.

Офіційних підтверджень вибуху поки не надходило.

Це вже друга за день атака на церкву в Єгипті. Раніше вибух прогримів в християнській церкві в єгипетському місті Танта.

За різними даними, загинули від 25 до 30 осіб.

Вибуховий пристрій привів в дію всередині будівлі церкви терорист-смертник.

Разом з тим, посол України в Єгипті Геннадій Латій в неділю вдень повідомив, що серед постраждалих в цьому теракті немає громадян України.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.