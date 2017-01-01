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    У метро Алабами невідомий відкрив вогонь: є постраждалі

    • Сьогодні, 01:02
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    Станція West Lake Station, де стався інцидент, тимчасово закрита

    У метрополітені американського міста Атланта невідомий чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого постраждали чотири людини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на управління міського транспорту.

    «Підозрюваний затриманий, проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні відомства.

    Станція West Lake Station, де стався інцидент, тимчасово закрита.

    Стан постраждалих невідомий. Про загиблих не повідомляється.

    метро розслідування
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