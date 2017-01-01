У метро Алабами невідомий відкрив вогонь: є постраждалі
- Сьогодні, 01:02
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Станція West Lake Station, де стався інцидент, тимчасово закрита
У метрополітені американського міста Атланта невідомий чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого постраждали чотири людини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на управління міського транспорту.
«Підозрюваний затриманий, проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні відомства.
Станція West Lake Station, де стався інцидент, тимчасово закрита.
Стан постраждалих невідомий. Про загиблих не повідомляється.