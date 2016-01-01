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У Нідерландах спрогнозували дату ратифікації асоціації з Україною

Угода про асоціацію з ЄС: у Нідерландах спрогнозували дату, до якої мають прийняти рішення щодо ратифікації

Нідерланди мають ухвалити рішення, ратифікувати чи ні Угоду про асоціацію між Україною та Європейським союзом до 15 березня, на яке заплановані парламентські вибори в цій країні. Наразі прогнози щодо ратифікації є позитивними.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив професор Маастрихтського університету, директор інституту Монтеск’є (Нідерланди) Аалт Віллем Херінга, який спеціалізується на конституційному праві та парламентських справах.

Він нагадав, що уряд схвалив відповідний законопроект, який вже направлений за прискореною процедурою на розгляд для висновків Державної ради (орган, аналогічний Конституційному суду України). «Я очікую, що законопроект буде спрямований до парламенту, так званої другої палати, на початку січня 2017 року. Голосування у другій палаті буде «за» в разі голосування двох коаліційних партій (лібералів та соціалістів) та Зелених і D'66 (ці партії не входять до коаліційних – ред.)», – сказав Херінга

За словами професора, після голосування у другій палаті законопроект буде направлений в першу палату (Сенат), яка, дійсно, може відхилити чи накласти вето на нього. «Тут у коаліційних партій разом із Зеленими та D'66 більшості немає. Проте є прогнози та очікування, що більшість християнських демократів в Сенаті, на відміну від своїх колег у другій палаті, також висловиться на підтримку. Проте таке голосування не є правилом і буде винятком у разі, якщо християнські демократи підтримають Кабінет», – пояснив він. На питання, чи можливе ухвалення рішення щодо Угоди про асоціацію після виборів, які заплановані на 15 березня, Херінга сказав: "Кабінет та його партнери по коаліції будуть робити все, щоб завершити цей процес до виборів».

За словами Віллема, головна причина полягає в тому, що склад другої палати після виборів зміниться, у той час як Сенат залишиться незмінним. Також після виборів Кабінет, який також має піти, не може починати або продовжувати досить спірні чи суперечливі проекти, адже ми можемо очікувати, що цей законопроект можна розглядати як спірний проект. «Таким чином, прем'єр-міністр зробить все можливе, щоб завершити роботу над проектом до середини березня. Якщо в цій країні не буде великої кризи, якщо Державна рада не дасть негативну пораду, чого я не очікую, якщо Сенат не буде блокувати, або якщо нічого не станеться в Україні чи у відносинах між Росією, Україною і ЄС, я очікую, що законопроект буде ухвалений», – сказв професор.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди можуть ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС після 15 березня.