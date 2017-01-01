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    У Німеччині затримали сирійця за підозрою у підготовці теракту

    • Вчора, 19:28
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    Згідно з даними поліції, Хасан А. мав намір наїхати на натовп людей на патрульному поліцейському автомобілі

    У німецькій землі Саар поліція затримала сирійського біженця, якого підозрюють у підготовці теракту на Новий рік.

    Про це 2 січня інформує Der Spiegel.

    «Спецпідрозділи поліції рано вранці 31 грудня затримали 38-річного сирійця в його квартирі в Саарбрюккені...  підозрюваного у плануванні теракту на Новий рік», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що, згідно з даними поліції, Хасан А. мав намір наїхати на натовп людей на патрульному поліцейському автомобілі. Чоловік спілкувався з допомогою месенджера Telegram з ймоввірним прихильником ІДІЛ з Ракки - міста, яке довгий час утримувало керівництво угруповання, як випливає із записів у його мобільному телефоні. 

    За даними видання Die Zeit, гроші від ІДІЛ, з якою Хасан контактував у грудні, повинні були піти на придбання автомобіля, який слід було «декорувати» під поліцейський, і вибухових речовин. Теракти нібито планувалося організувати в Берліні, Штутгарті, Мюнхені, Ессені та Дортмунді. 

    Втім, сам затриманий заперечує наміри у скоєнні теракту. Але визнає, що хотів інсценувати його з метою отримати від ІД плату в розмірі 180 тисяч євро, щоб відправити їх своїй сім'ї в Сирію. Слідчі схильні повірити йому в цій частині, оскільки ні зброї, ні вибухових речовин у нього в квартирі виявлено не було , так само як і автомобіля.

    Сирієць прибув до Німеччини у 2014 році. 

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