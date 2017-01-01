У США відклали слухання щодо втручання Росії у вибори

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Директор ФБР Джеймс Комі і адмірал Майкл Роджерс не зможуть прийти

Заплановані на 28 березня закриті слухання у приписуваному Росії втручання у вибори президента США спеціального комітету з розвідки палати представників американського конгресу було вирішено відкласти, передає Reuters.

«Директор (ФБР) Джеймс Комі і адмірал Майкл Роджерс не зможуть прийти, тому спробуємо призначити час, коли вони зможуть зустрітися з нами на закритому засіданні», — повідомив офіційний представник глави спецкомітету Джек Лангер.

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Хілларі Клінтон на обрання президентом.