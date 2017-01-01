У столиці затримали під час отримання хабаря «подільників» Кличка, - ЗМІ

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Хабарники були затримані в момент передачі грошових коштів в розмірі 10 тис доларів

У Києві затримали людей, які начебто контролювали комунальні підприємства Києва і можливо підпорядковувалися безпосередньо меру міста.

Про це повідомляє Голос народу.

« Станіслав Вітковський і Олена Белей були затримані в момент передачі грошових коштів в розмірі 10 тис доларів. Так само відомо, що Вітковський є помічником-консультантом народного депутата Дмитра Білоцерківця», – повідомляє Голос Народу з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

«У ході слідства може бути встановлено що керував злочинним угрупуванням Кличко і депутат Білоцерківець», – зазначають журналісти видання.