«Укрзалізниця» запустила додаткові потяги з Києва до Запоріжжя та Харкова

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Потяг «Інтерсіті +»

Потяги почнуть курсувати з березня цього року

Укрзалізниця» призначила додаткові потяги «Інтерсіті +» з Києва до Запоріжжя та Харкова. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Укрзалізниця призначила додаткові рейси швидкісного поїзда Інтерсіті+ Київ – Запоріжжя – Київ складом «Hyundai». Упродовж березня курсування поїзда буде щоденним, тоді як за розкладом поїзд курсував п’ять разів на тиждень.

Зокрема, передбачені рейси 7, 11, 14, 18, 21, 25 березня 2017 року відправленням із Києва та Запоріжжя.

З Києва поїзд відправляється о 14:49 та прибуває до Запоріжжя о 21:57. У зворотному напрямку: відправлення о 22:58 та прибуття о 04:01.

Також призначені рейси додаткового поїзда Інтерсіті+ Київ – Харків – Київ складом «Hyundai» на 3, 5, 10, 12, 17, 19 та 24 березня.

З Києва поїзд відправлятиметься о 10:15 та прибуватиме до Харкова о 14:54. У зворотному напрямку – відправлення о 15:50 та прибуття о 20:34.