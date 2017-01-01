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    В «Азові» розповіли про заблокування десятків банкоматів російських банків

    • Сьогодні, 07:27
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    Пошкоджений банкомат
    Пошкоджений банкомат

    Банкомати зокрема заливають монтажною піною

    Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

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    На їхні екрани клеїться наклейка #RUSBANKOVER. Аналогічні наліпки наклеюються на вітражі та двері банків. В добавок до цього, банкомати заливаються монтажною піною.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті «Азову».

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    «Національний корпус підтримує дану ініціативу і нагадує, що боротьба патріотів проти російського впливу в українській банківській сфері, яку ми почали в січні цього року продовжується і буде супроводжуватися також і подібними радикальними діями», - йдеться у заяві.

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    Нагадаємо, що сьомого березня група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі.

    Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.

    11 березня в Сумах активісти обклеїли листівками будівлю «Сбербанку».

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