В «Азові» розповіли про заблокування десятків банкоматів російських банків
- Сьогодні, 07:27
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Банкомати зокрема заливають монтажною піною
Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.
На їхні екрани клеїться наклейка #RUSBANKOVER. Аналогічні наліпки наклеюються на вітражі та двері банків. В добавок до цього, банкомати заливаються монтажною піною.
Про це йдеться у повідомленні на сайті «Азову».
«Національний корпус підтримує дану ініціативу і нагадує, що боротьба патріотів проти російського впливу в українській банківській сфері, яку ми почали в січні цього року продовжується і буде супроводжуватися також і подібними радикальними діями», - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що сьомого березня група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі.
Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.
11 березня в Сумах активісти обклеїли листівками будівлю «Сбербанку».