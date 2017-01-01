В «Азові» розповіли про заблокування десятків банкоматів російських банків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пошкоджений банкомат

Банкомати зокрема заливають монтажною піною

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

На їхні екрани клеїться наклейка #RUSBANKOVER. Аналогічні наліпки наклеюються на вітражі та двері банків. В добавок до цього, банкомати заливаються монтажною піною.

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Азову».

«Національний корпус підтримує дану ініціативу і нагадує, що боротьба патріотів проти російського впливу в українській банківській сфері, яку ми почали в січні цього року продовжується і буде супроводжуватися також і подібними радикальними діями», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що сьомого березня група активістів облила фарбою вхід в будівлю «Альфа-банку» в Одесі.

Як повідомляв «Главком», аналогічний перфоменс в Одесі влаштували наприкінці лютого: активісти громадянського корпусу «Азов» обмалювали фарбою будівлю «Промінвестбанку» на вулиці Пушкінській.

11 березня в Сумах активісти обклеїли листівками будівлю «Сбербанку».