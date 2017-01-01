В Києві пройде Марш солідарності з Кримом

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Мітинг кримських татар

Захід приурочать до Дня опору кримських татар

В неділю, 26 лютого, в Києві відбудеться Марш солідарності з Кримом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«В день Кримського опору російським окупантам у Києві відбудеться Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і людьми інших національностей, які на своїй землі опинилися заручниками російських окупантів», - повідомив Чубаров.

Організаторами маршу виступили Меджліс кримськотатарського народу, а також українські громадські та молодіжні організації.

Повідомляється, що головним лозунгом Маршу солідарності стане гасло «Геть російського окупанта з українського Криму!»

Марш пройде за маршрутом: алея Героїв Небесної Сотні, вулиця Інститутська, вулиця Шовковична, вулиця Грушевського, площа Європейська, вул. Хрещатик. З 15:00 до 15:45 на Майдані Незалежності пройде мітинг.

Головною атрибутикою та символами буде державний прапор України, кримськотатарський національний прапор, портрети кримських політв’язнів, репресованих, викрадених і вбитих.

Як відомо, 26 лютого відзначається День опору кримських татар. Саме цього дня, 2014 року під будівлею Верховної ради Криму у Сімферополі зібралися прихильники територіальної цілісності України. Між ними та проросійськими активістами спалахнули сутички.