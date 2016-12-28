У Києві засудили чоловіка, який хотів купити військовий квиток за 1,8 тис. гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіка затримали під час передачі грошей офіцеру військкомату

Військова прокуратура підтримала державне обвинувачення щодо громадянина, який раніше ухилився від призову на строкову службу в Збройний силах України та надав офіцеру військкомату хабар за видачу військового квитка, повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Влітку 2015 року чоловік запропонував старшому офіцеру відділення комплектування Бориспільсько-Баришівського об'єднаного військкомату 1,8 тис. гривень за видачу фіктивного військового квитка.

При передачі вказаної суми військовослужбовцю чоловіка затримали правоохоронці.

Дарницький районний суд міста Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі) та, враховуючи, що обвинувачений позитивно характеризується з місця роботи, до кримінальної відповідальності притягується вперше, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, засудив до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки та з конфіскацією на користь держави суми неправомірної вигоди – 1,8 тис. гривень.