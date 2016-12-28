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    У Києві засудили чоловіка, який хотів купити військовий квиток за 1,8 тис. гривень

    • Сьогодні, 12:57
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    Чоловіка затримали під час передачі грошей офіцеру військкомату

    Військова прокуратура підтримала державне обвинувачення щодо громадянина, який раніше ухилився від призову на строкову службу в Збройний силах України та надав офіцеру військкомату хабар за видачу військового квитка, повідомляє прес-служба військової прокуратури.

    Влітку 2015 року чоловік запропонував старшому офіцеру відділення комплектування Бориспільсько-Баришівського об'єднаного військкомату 1,8 тис. гривень за видачу фіктивного військового квитка.

    При передачі вказаної суми військовослужбовцю чоловіка затримали правоохоронці.

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    Дарницький районний суд міста Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі) та, враховуючи, що обвинувачений позитивно характеризується з місця роботи, до кримінальної відповідальності притягується вперше, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, засудив до двох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки та з конфіскацією на користь держави суми неправомірної вигоди – 1,8 тис. гривень.

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