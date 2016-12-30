Вашингтон не погодиться на реалізацію ідей Пінчука – російський політолог

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Лілія Шевцова

Перетворення України на міст між Заходом і Росією неможливе навіть за Трампа – Лілія Шевцова

Російський політолог Лілія Шевцова впевнена, що угода про здачу окупованого Криму Росії, яку запропонував олігарх Віктор Пінчук у колонці видання WSJ, неможлива навіть за правління Трампа.

За словами політолога, публікацію Пінчука у вагомому американському виданні важко пояснити.

«Дуже складно сказати. Це проблеми вашої еліти. Це я вас сама можу запитати, чому українські олігархи порушують це питання. Американський істеблішмент не читає українську пресу, а WSJ читає. А це виглядає як певне запрошення з боку України», – зазначила політолог.

Нагадаємо, український мільярдер Віктор Пінчук запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. У своїй статті для The Wall Street Journal мільярдер перелічує такі кроки: Україна має стати «нейтральною» та віддати Крим Росії разом із окупованими територіями на сході.

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