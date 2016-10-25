Віце-президент США у січні планує відвідати Україну

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В листопаді минулого року на сайті Кабміну з’явилася новина про майбутній візит Байдена до Києва

Віце-президент США Джо Байден планує відвідати Україну 15 січня.

Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

«Орієнтовна дата візиту Байдена до Києва – 15 січня», – сказав співрозмовник.

Інших подробиць візиту віце-президента США він не повідомив.

Як відомо, в листопаді минулого року на сайті Кабміну з’явилася новина про майбутній візит Байдена до Києва. Однак через деякий час ця інформація була видалена з сайту.