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    Віце-президент США у січні планує відвідати Україну

    • Сьогодні, 06:56
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    В листопаді минулого року на сайті Кабміну з’явилася новина про майбутній візит Байдена до Києва

    Віце-президент США Джо Байден планує відвідати Україну 15 січня.

    Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

    «Орієнтовна дата візиту Байдена до Києва – 15 січня», – сказав співрозмовник.

    Інших подробиць візиту віце-президента США він не повідомив.

    Як відомо, в листопаді минулого року на сайті Кабміну з’явилася новина про майбутній візит Байдена до Києва. Однак через деякий час ця інформація була видалена з сайту. 

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