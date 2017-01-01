Віталій Кличко підтримає брата під час поєдинку в Лондоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва зазначив, що до бою Володимира Кличка прикута величезна увага всього світу

Мер Києва Віталій Кличко поїде в Лондон, аби особисто підтримати свого брата Володимира під час поєдинку з Ентоні Джошуа. Бій за звання чемпіона за версіями IBF та WBA відбудеться на стадіоні «Уемблі» 29 квітня. Про це міський голова розповів в інтерв’ю телеканалу «Київ».

«Дуже важливо, коли тебе підтримують, вболівають за тебе. Коли я боксував, Володимир завжди перебував біля рингу і підтримував мене. І цього разу я також буду поруч з братом під час його бою з Джошуа у Лондоні. Звичайно, у Володі чудова команда, але тим не менш, моральна підтримка брата – дуже важлива. Впевнений, що перемога буде за нами!» - наголосив Кличко.

Мер Києва зазначив, що до бою Володимира прикута величезна увага всього світу – 90 тисяч квитків були розкуплені за один день. А найголовніша інтрига цього поєдинку: переможе досвід чи молодість?

«Два олімпійських чемпіони. Джошуа жодного поєдинку поки що не програв. Більше того, він нокаутував усіх своїх суперників. Він молодший за Володимира на 12 років. Однак, я знаю, що Володимир зробить все для того, щоб виграти цей бій. Я знаю брата як ніхто інший, і можу з упевненістю сказати, що такої техніки і такого досвіду, як у Володимира, немає у жодного боксера. До того ж, він знає, що від цього бою дуже багато залежить. Тому будемо чекати на бій, тримати кулаки за Володимира, а він у свою чергу зробить все, що від нього залежить», - наголосив Віталій Кличко.