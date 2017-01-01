Востаннє таке про українську владу посли «сімки» говорили за часів Януковича – Найєм

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Народний депутат Мустафа Найєм

Законом про декларування антикорупціонерів Порошенко створив поле для збільшення грантів, зазначив Найєм

Народний депутат Мустафа Найєм в інтерв'ю «Главкому» розповів, що на зустрічі із послами «Великої сімки» обговорювали закон про декларування антикорупціонерів і він востаннє таке чув про українську владу за часів Януковича.

«Я в житті брав гранти лише одного разу. Але Петро Олексійович своїм законом, навпаки, створив поле, щоб цих грантів побільшало. Я був на зустрічі з послами «Сімки» (Великої сімки. – «Главком») – востаннє таке чув про українську владу за часів Януковича. Без перебільшення – люди в шоці. Уявляєте, що буде завтра, якщо якийсь громадський діяч не так задекларує, потім скаже щось не те прокурору чи слідчому, який зовсім нічого не тямить у геополітиці, і той заведе на цього діяча маленьку справу за цією статтею. Якийсь дизайнер, який створював інфографіку для антикорупційної організації, потрапить під кримінальну статтю, піде в суд. Це розголос. А прокурор, який це створив, лишається на посаді», - заявив нардеп.

За його словами, будь-який політик знає, що не можна сваритися з журналістами.

«Хіба тільки в тому випадку, коли ти точно можеш довести, що вони брехали. До журналістів треба ставитися як до дітей. З точки зору аудиторії і рейтингу, громадські діячі нібито не дуже великі. Але саме ці антикорупціонери показали всю владу і під час обговорення декларацій, і під час скандалу з рюкзаками…» , - резюмував Найєм.

Першу частину розмови читайте тут: «Мустафа Найєм: Політтехнологи Порошенка помиляються, якщо вважають, що війна йде президенту лише на користь»