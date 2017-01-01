Збільшення оборонних видатків буде пріоритетом на саміті НАТО

Про це заявив Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції із Президентом США Дональдом Трампом у середу у Вашингтоні..

«Важливим питанням буде справедливий розподіл фінансового тягаря поміж нашого Альянсу. І ми обговорили це питання сьогодні», – заявив Столтенберг та подякував Трампу за особливу увагу до цієї проблеми.

Генсек наголосив, що сторони погодилися з тим, що члени НАТО повинні подвоїти зусилля з метою досягнення визначеної мети із збільшення оборонних інвестицій.

«Йдеться про більші витрати на оборону, досягнення необхідних спроможностей та виділення сил для проведення місій і операцій НАТО. Це означає гроші, спроможності та внески», – сказав глава Альянсу.

При цьому він зауважив, що, починаючи з 2016 року, НАТО вже вийшов на позитивні результати у процесі вирішення цієї проблеми.

«Реальне збільшення становить 3,8% або на 10 млрд доларів більше на нашу оборону», – наголосив Столтенберг.

Він додав, що ще одним важливим питанням зустрічі лідерів країн НАТО у травні у Брюсселі стане боротьба з тероризмом.