10 червня вступить в дію нове містобудівне законодавство. Голова ДАБІ провів спеціальний семінар

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Ефективність дії нового закону залежить від рівня підготовки фахівців держархбудконтролю на місцях – голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев

Держархбудінспекція завершує практичну підготовку до реалізації змін, передбачених Законом України № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», який набуває чинності 10 червня 2017 року.

З цією метою проведено спеціалізований інформаційно-методичний семінар для фахівців новоутворених органів держархбудконтролю. У заході взяли участь голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР України з питань будівництва, містобудування та ЖКГ Дмитро Андрієвський, керівники Інспекцій та працівники, які забезпечують виконання реєстраційних, дозвільних та інспекційних функцій у будівництві.

Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев та народний депутат Дмитро Андрієвський

Кудрявцев відзначив, що очікувані позитивні результати дії Закону, зокрема, зменшення кількості незаконних забудов значною мірою залежать від кваліфікації працівників, які видають дозвільні документи на будівництво, а також від рівня відповідальності керівників Інспекцій держархбудконтролю.

«Ефективна реалізація закону – це, насамперед, професійний виклик для фахівців органів держархбудконтролю, які мають бездоганно знати законодавчу базу, а також поглиблено перевіряти всі документи, які надаються замовником», – зауважив Кудрявцев.

В ході семінару було обговорено основні зміни, пов’язані з переходом із триступеневої (повідомлення, декларація, дозвіл) на двоступеневу (повідомлення, дозвіл) дозвільну систему у будівництві. Наголошено, що відбудеться спрощення дозвільних процедур для нескладних об’єктів та одночасно посилення відповідальності забудовників при будівництві соціально-важливих об’єктів. Так, об’єкти середнього і значного класів наслідків можна буде зводити лише на підставі відповідного дозволу.

Також було розглянуто додаткові підстави для анулювання дозволу, які визначає Закон № 1817-VIII: скасування містобудівних умов та обмежень та систематичне (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню перевірки.

Окремо увагу було приділено нововведенням, які стосуються контрольно-інспекційних заходів, зокрема, щодо періодичності проведення планових перевірок, посилення штрафних санкцій, впровадження уніфікованого акту перевірки та визначення нових термінів усунення виявлених порушень. Крім того, учасників семінару поінформовано про впровадження безстрокової ліцензії на будівництво.

Співавтор закону, народний депутат Дмитро Андрієвський відзначив, що тісна співпраця з ДАБІ дозволила значно вдосконалити містобудівне законодавство.

«Надалі по всім проблемним питанням, які виникатимуть в процесі реалізації норм нового закону, будуть сформовані пропозиції, на основі яких будуть внесені відповідні зміни до законодавства», – підкреслив Андрієвський.

Кудрявцев наголосив, що результатом дії нового Закону повинно стати зменшення кількості незаконних будівництв.

«Суттєві зміни в дозвільній системі у будівництві, посилення відповідальності забудовників за порушення у містобудівній сфері, а також посадових осіб органів держархбудконтролю за прийняті рішення – ці та інші нововведення спрямовані на боротьбу з будівельними аферами. І задля досягнення цієї мети ми повинні працювати як єдиний механізм», – підсумував Кудрявцев.