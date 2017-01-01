10 квітня діяльність російських банків в Україні буде зупинена - «Національний корпус»

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Російські банки в Україні

Українців закликають терміново забрати свої гроші з російських банків

Політична партія «Національний корпус» має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші. Про це йдеться в заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті.

«Не дочекавшись реальних і ефективних дій Національного банку України щодо російських банків в Україні, які реально фінансуються країною-агресором, ми, українські націоналісти, прийняли рішення взяти ініціативу в свої руки і зупинити діяльність цих банків на території нашої держави», - наголошується в заяві.

На думку керівництва «Національного корпусу», блокада, яка організована цією партією, продемонструвала серйозність її намірів і, всупереч підтримці російських банків НБУ, паралізувала роботу «цих фінансових гаманців агресора». Однак, з огляду на той факт, що вкладниками цих банків є прості українці, було прийнято рішення про тимчасове зняття блокади для того, щоб дозволити їм забрати звідти свої гроші.

«Однак росіяни за підтримки керівництва НБУ в особі Гонтаревої скористалися цим перепочинком, щоб перекласти гроші з однієї своєї кишені в іншу. Вони залишили українську «дочку» Сбербанку Росії під контролем російського бізнесу, - повідомляє «Національний корпус». - Більш того, днями стало відомо, що президент Порошенко і керівник НБУ Гонтарева гарантували захист та рекапіталізацію російських банків в Україні».

Подібне заступництво націоналісти розцінюють як акт зради з боку НБУ. «Ми не дозволимо Російській Федерації воювати проти нас за українські гроші», - заявив «Національний корпус», оголосивши про припинення свого мораторію 10 квітня: «Після цієї дати ми фізично зупинимо діяльність російських банків на території нашої країни».

Всіх співвітчизників, які не встигли забрати свої гроші з російських банків, закликають зробити це негайно.