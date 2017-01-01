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    10 та 11 травня в Україні можливі заморозки - синоптики

    • Сьогодні, 15:21
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    10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.
    Фото: 7dach
    10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.

    Українців попередили про погіршення погодніх умов

    10 та 11 травня в Україні можливі заморозки. Про це передає «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

    «10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°», — йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

    Як передавав «Главком», за попередніми прогнозами, в день відкриття «Євробачення» - 7 травня - у Києві буде дуже тепло, до +25 градусів, а надвечір ймовірність дощу збільшується.

    Євробачення прогноз погоди Київ
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