10 та 11 травня в Україні можливі заморозки - синоптики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 7dach 10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.

Українців попередили про погіршення погодніх умов

10 та 11 травня в Україні можливі заморозки. Про це передає «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.

Як передавав «Главком», за попередніми прогнозами, в день відкриття «Євробачення» - 7 травня - у Києві буде дуже тепло, до +25 градусів, а надвечір ймовірність дощу збільшується.