10 та 11 травня в Україні можливі заморозки - синоптики
- Сьогодні, 15:21
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Фото: 7dach
10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.
Українців попередили про погіршення погодніх умов
10 та 11 травня в Україні можливі заморозки. Про це передає «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
«10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на грунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цими вихідними в усіх регіонах України збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі.
Як передавав «Главком», за попередніми прогнозами, в день відкриття «Євробачення» - 7 травня - у Києві буде дуже тепло, до +25 градусів, а надвечір ймовірність дощу збільшується.