11 фур із побутовими відходами зі Львова затримали на Дніпропетровщині

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Фури зі Львова були зупинені ввечері в неділю в селі Лобойківка Петриківського району

На Дніпропетровщині поліція зупинила 11 фур із побутовими відходами зі Львова. Інформацію про це «Радіо Свобода» підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними обласної поліції, на місце події викликали фахівців санітарно-епідеміологічної служби, яка складе необхідні акти.

«Після цього фури колоною будуть супроводжувати до перетину кордону Дніпропетровської області», – зазначили в поліції.

За словами місцевих жителів, фури зі Львова були зупинені ввечері в неділю в селі Лобойківка Петриківського району.

Видання звернулось з інформаційним запитом до Петриківської райдержадміністрації, щоб з’ясувати деталі та підстави перебування немісцевого сміття на території району.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

12 вересня 2016 року невдоволені жителі околиці Дніпра – Діївки – перекрили трасу на Кривий Ріг, протестуючи проти використання сміттєзвалища поблизу їхнього мікрорайону для утилізації побутових відходів зі Львова.

Акція була ініційована будинковими комітетами мікрорайону. Того ж дня міська влада заявила, що Дніпро вже не прийматиме на свій полігон сміття зі Львова, запевнивши, що термін дії домовленості між містами спливає 13 вересня. Загалом, за даними посадовців міськради, місто взяло на утилізацію майже 8,8 тисяч тонн сміття зі Львова, однак умови договору між містами були не відомі.

Схожа ситуація склалась і в Синельникові Дніпропетровської області: там жителі теж протестували про звезення на їхній полігон сміття зі Львова. Міська рада Синельникова своїм рішенням заборонила утилізацію сміття зі Львова на місцевому полігоні.

Пізніше фури зі сміттям зі Львова фіксували в Царичанському районі.