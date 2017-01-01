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    11 нардепів жодного разу не проголосували в квітні (список)

    • Сьогодні, 17:29
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    Народні депутати
    Народні депутати

    42 народних депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні

    Комітет виборців України в рамках проекту «Дослівно» проаналізував голосування народних депутатів у квітні цього  року.

    Як повідомляє прес-служба КВУ, 11 народних депутатів жодного разу не проголосували за місяць роботи.

    Жодного разу в квітні не проголосували:

    • Євген Бакулін («Опозиційний блок»)
    • Вячеслав Богуслаєв («Воля Народу»)
    • Владислав Бухарєв (ВО «Батьківщина»)
    • Денис Дзензерський («Народний Фронт»)
    • Семен Семенченко («Самопоміч»)
    • Петро Сабашук (БПП)
    • Віталій Чепинога (БПП)
    • Дмитро Ярош (позафракційний)
    • Едуард Матвійчук (позафракційний)

    Крім того, не голосували в квітні Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які знаходяться у розшуку.

    Ще 42 народних депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні.

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    При цьому жоден депутат не взяв участь у всіх голосуваннях.

    Всього в квітні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких відбулося 499 голосувань і було прийнято 15 законодавчих актів. 

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