11 нардепів жодного разу не проголосували в квітні (список)

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Народні депутати

42 народних депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні

Комітет виборців України в рамках проекту «Дослівно» проаналізував голосування народних депутатів у квітні цього року.

Як повідомляє прес-служба КВУ, 11 народних депутатів жодного разу не проголосували за місяць роботи.

Жодного разу в квітні не проголосували:

Євген Бакулін («Опозиційний блок»)

Вячеслав Богуслаєв («Воля Народу»)

Владислав Бухарєв (ВО «Батьківщина»)

Денис Дзензерський («Народний Фронт»)

Семен Семенченко («Самопоміч»)

Петро Сабашук (БПП)

Віталій Чепинога (БПП)

Дмитро Ярош (позафракційний)

Едуард Матвійчук (позафракційний)

Крім того, не голосували в квітні Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які знаходяться у розшуку.

Ще 42 народних депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні.

При цьому жоден депутат не взяв участь у всіх голосуваннях.

Всього в квітні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких відбулося 499 голосувань і було прийнято 15 законодавчих актів.