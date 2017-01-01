11 нардепів жодного разу не проголосували в квітні (список)
- Сьогодні, 17:29
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Народні депутати
42 народних депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні
Комітет виборців України в рамках проекту «Дослівно» проаналізував голосування народних депутатів у квітні цього року.
Як повідомляє прес-служба КВУ, 11 народних депутатів жодного разу не проголосували за місяць роботи.
Жодного разу в квітні не проголосували:
- Євген Бакулін («Опозиційний блок»)
- Вячеслав Богуслаєв («Воля Народу»)
- Владислав Бухарєв (ВО «Батьківщина»)
- Денис Дзензерський («Народний Фронт»)
- Семен Семенченко («Самопоміч»)
- Петро Сабашук (БПП)
- Віталій Чепинога (БПП)
- Дмитро Ярош (позафракційний)
- Едуард Матвійчук (позафракційний)
Крім того, не голосували в квітні Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які знаходяться у розшуку.
Ще 42 народних депутати пропустили більше 90% голосувань в квітні.
При цьому жоден депутат не взяв участь у всіх голосуваннях.
Всього в квітні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких відбулося 499 голосувань і було прийнято 15 законодавчих актів.