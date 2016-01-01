BBC: 12 мільйонів росіян п'ють дешевий сурогатний алкоголь, у тому числі антифриз

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ca-news.org 12 мільйонів росіян шукають дешеві аналоги алкоголю

Крім того, росіяни вживають замість алкоголю парфуми і очисник скла

За словами аналітиків близько 12 мільйонів росіян п'ють дешевий сурогатний алкоголь, в тому числі парфуми, лосьйони після гоління, антифриз і очисник скла. Два роки західніх економічніх санкцій у Росії зробили ситуацію ще гіршою. Про це повідомляє BBС.

Побутова продукція розглядається деякими росіянами як дешева альтернативу алкоголю.

Наразі міністр охорони здоров'я Росії Олег Ярошенко повідомив, що майже половина з отруєних косметичним лосьйоном «Боярышник» до сих пір проходять лікування і перебувають у дуже важкому стані.

Місцеві ЗМІ пишуть, що також серед постраждалих зафіксовані лікар і вихователь дитячого садка. Багато з тих, хто помер, були виявлені в своїх будинках, тому що у них не було достатньо часу, щоб викликати швидку допомогу.

Більшість жертв, як повідомляється, у віці від 35 до 50 років.

На пляшках косметичного лосьйону зазвичай містилися попередження про те, що його не можна споживати. Проте на етикетках також було зазначено, що продукт містить етиловий спирт, а не смертельний метанол, як було насправді.

Нагадаємо, масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. Постраждалі у віці 25-50 років почали надходити в медустанови з вечора 17 грудня. За попередніми даними, всі вони вживали спиртовмісну рідину парфумований косметичний засіб «Концентрат для ванн «Боярышник»» (Глод). МОЗ регіону повідомив, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, який містився в концентраті, хоча на упаковці в складі значився етиловий спирт.

У зв'язку з масовою загибеллю людей в понеділок режим надзвичайної ситуації був введений в Іркутську, у вівторок – в Іркутській області.

В рамках розслідування кримінальної справи про загибель людей після вживання спиртовмісної кошти затримано 11 осіб. Це підприємці і співробітники торгових точок. В даний час суд обирає їм запобіжний захід.