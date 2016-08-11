12 політичних партій порушили порядок фінансування своїх політичних сил, - голова НАЗК

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Наталія Корчак

Мали місце подання завідомо недостовірних відомостей у звітах партій, - Корчак

Згідно висновкам звіту Національного агентства з питань запобігання корупції за 3-й квартал 2016 року, 12 українських партій порушили порядок фінансування своєї політичної сили, тобто допустили кримінальні правопорушення. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомила голова НАЗК Наталія Корчак.

«Порушення порядку фінансування політичної партії (блоку), тобто правопорушення кримінального характеру - 12 політичних партій. Зазначу, що мали місце подання завідомо недостовірних відомостей у звітах партій», - відзначила голова агентства.

Зазначимо, що відповідно до ст.159-1 ККУ подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, були зафіксовані порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії у 3-х партій, порушення строків подання звіту - 29 партій та неподання звітів у 3-му кварталі 2016 року - 96 партій. Усі порушення караються штрафами.

За словами Наталії Корчак, є й позитивні зміни у звітності політичних партій України.

«Хочу зазначити, що партії стали більш відповідальними в частині своєчасності подання власних звітів, відчутно стриманими в отриманні коштів до партійної каси (відносно законодавчих обмежень щодо розміру граничних внесків) та, однотипними у допущених ними порушеннях порядку звітування», - сказала голова НАЗК.

Проте, як відзначила Корчак, для українських політичних сил залишається типовий список порушень.

«Для партій все ще важко, як виявилося, контролювати подання звітів місцевими організаціями: більшість порушень адміністративного характеру стосуються ненадання фінансових звітів місцевими осередками. З прикладів: «За Україну!», «Рух за реформи», «Єдність» - місцеві організації зазначені, але звіти по ним відсутні повністю; «5.10» має 48 місцевих осередків, у звіті тільки 28; з 20-ти партосередків «Вітчизни» фінансові документи надали тільки 2. Лідером у даному переліку є Українська народна партія, яка має 422-ві місцеві організації і, тільки, увага! - 22 заповнених звіти», - зазначила Корчак.