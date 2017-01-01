14 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі Євромайдану, вже стали громадянами Росії

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РФ відмовилась видати Україні колишніх беркутівців

Наразі Росія надала громадянство 14 екс-беркутівцям, обвинуваченим у розстрілах активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року, ще двом надали притулок, повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

«Нещодавно прийшли відповіді стосовно ще двох беркутівців. Вони отримали російське громадянство. Тобто наразі громадянство РФ мають уже 14 беркутівців та двом надали притулок», – заявив він.

За словами Горбатюка, Генпрокуратура РФ відмовилася видати даних осіб, однак виявила готовність прийняти кримінальні провадження для розслідування відповідно до існуючої міжнародної практики.

«Але ми стверджуємо, що беркутівці не позбавлялися громадянства України і відповідно безпідставно набули громадянство Росії. Ми і надалі маємо право притягувати їх до відповідальності та застосовувати до них процедуру так званого заочного судочинства. Але я неодноразово наголошував, що треба вносити зміни у норми, що регулюють цю процедуру», – підсумував прокурор, вказавши також, що норми КПК України про спеціальне розслідування потребують змін.