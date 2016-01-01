150 людей застрягли на фунікулері на італійському курорті
- Сьогодні, 21:23
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Причиною інциденту став сильний вітер
Операція з евакуації вже розпочалася
Близько 150 людей застрягли на фунікулері на гірському курорті Червінія в Італії, розпочалася операція з евакуації, передає La Stampa.
За даними видання, уже евакуйовано 50 людей.
Як зазначається, причиною інциденту став сильний вітер.
Вказано, що канатна дорога з'єднує План Майсон на висоті 2550 метрів і Чіме Бьянке Лагі на висоті 2800 метрів.