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    150 людей застрягли на фунікулері на італійському курорті

    • Сьогодні, 21:23
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    Причиною інциденту став сильний вітер
    Причиною інциденту став сильний вітер

    Операція з евакуації вже розпочалася

    Близько 150 людей застрягли на фунікулері на гірському курорті Червінія в Італії, розпочалася операція з евакуації, передає La Stampa.

    За даними видання, уже евакуйовано 50 людей.

    Як зазначається, причиною інциденту став сильний вітер.

    Вказано, що канатна дорога з'єднує План Майсон на висоті 2550 метрів і Чіме Бьянке Лагі на висоті 2800 метрів.

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