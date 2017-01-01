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    16 посадовців часів Януковича уже засуджено - генпрокурор

    • Сьогодні, 13:07
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Під час слідства державі відшкодовано збитків на суму понад 360 мільйонів гривень, - Луценко

    16 посадовців часів президентства Віктора Януковича вже засуджено. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час звіту у Верховній Раді.

    «Вже відповідають у судовому процесі 32 екс-посадовців часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, що його обслуговують. Зокерема на лаві підсудних зараз в судах знаходяться: заступник голови Нацбанку тих часів, директор підрозділу Національного банку , двоє керівників податкової інспекції у Печерськрому районі Києва, начальник департаменту компанії СЕПЕК, екс-голова державної адміністрації», - зазначив він.

    За словами генпрокурора, судом засуджено 16 осіб, «серед них екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, голова аукціоного комітету з продажу нафти, газу, газового конденсату скрапленого газу та вугілля Сухомлин, заступник голови правління ПАК НАТ «Нафтогаз-Україна» Кацуба, перший заступник голови Державної податковоїх служби Головач.

    «Під час слідства державі відшкодовано збитків на суму понад 360 мільйонів гривень», - підсумував Луценко.

    Як повідомлялось, своїм найбільшим досягненням на посаді генерального прокурора Юрій Луценко назвав завершення слідства і початок суду над екс-президентом Віктором Януковичем за державну зраду.

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