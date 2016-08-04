17-рiчна дiвчина на Прикарпатті повiсилася через сексуальне насильство батька

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Батька, якого пiдозрюють у статевих зносинах iз рiдною донькою, затримали

В Iвано-Франкiвську затримали 36-рiчного чоловiка. Його звинувачують у сексуальному насильствi над рiдною донькою, яка, не витримавши знущань, вчинила самогубство, пише газета «Експрес».

«Дiвчинка була найстаршою в багатодiтнiй родинi, де, крiм неї, росло ще шестеро дiтей. Чiплятися до доньки батько почав десь чотири роки тому, про це ми дiзналися з передсмертної записки. Та про «втiхи» татуся дiвчина-пiдлiток нiкому не розповiдала. У школi, а пiзнiше в професiйно-технiчному центрi, де вона навчалася, анi вчителi, анi однолiтки не помiчали, що з нею щось не так. Вона була веселою, привiтною, щоправда, друзiв не мала, але й вiдлюдькуватою її також не назвеш. Спiлкувалася переважно через соцмережi з ровесниками з iнших мiст. А ще часто пропускала заняття, але пояснювала це тим, що мусить доглядати молодших дiтей», - розповiла Алла Бойчук, начальник сектору ювенальної превенцiї ГУ НП областi.

Щоправда, одногрупницi помiчали якiсь дивнi стосунки дiвчини з батьком. Скажiмо, вiн водив 17-рiчну доньку на навчання за руку i, як казала сама дiвчина, купував їй косметику та бiлизну й забороняв зустрiчатися з хлопцями. А згодом сталося страшне.

«До полiцiї звернулася мати дiвчинки, яка повiдомила, що її донька зникла. Дiвчину знайшли повiшеною в промисловiй зонi мiста. У неї були порiзанi зап'ястя, вочевидь, вона ще перед цим страшним вчинком намагалася вкоротити собi вiку. А в кишенi виявили двi посмертнi записки, у яких вона звинувачувала свого батька у тривалому сексуальному насильствi. «У мене не було дитинства, - писала на межi життя i смертi дiвчина. - Коли мої однолiтки гралися з ляльками та ходили гуляти в парк, я мусила... задовольняти статевi бажання батька», - розповв начальник слiдчого управлiння ГУ НП в областi Iгор Максимiв.

В другiй записцi нещасна дякувала рiднiй тiтцi по матерi, що вона одна їй вiрила. З'ясувалося, що дiвчина намагалася розповiсти про насильство, але батько казав, що вона психiчно неврiвноважена. А згодом, щоби та мовчала, сказав, що запроторить її у психлiкарню. Зрештою, дiвчинку таки повели до психолога, але пiд час розмови були присутнi батько й мати, i дiвчина нiчого не сказала. Лише рiдна тiтка вiрила племiнницi. Проте чому вона про це нiкому не розповiла, ще має має з'ясувати слiдство.

Батька, якого пiдозрюють у статевих зносинах iз рiдною донькою, затримали. Своєї вини вiн категорично не визнає, каже, що все це лише хвора уява його покiйної доньки. Проте пiдстави для звинувачення 36-рiчного чоловiка серйознi. Адже пiд час огляду тiла загиблої виявилося, що навiть перед самогубством у неї був статевий акт. Якщо вину чоловiка доведуть, йому загрожує позбавлення волi на строк вiд семи до десяти рокiв.