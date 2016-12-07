17-річний ув’язнений жорстоко побив охоронця Лук’янівського СІЗО, - ЗМІ

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Інцидент стався під час запланованої прогулянки у дворі одного з відділень СІЗО

У неділю ввечері, 1 січня, у Лук’янівському слідчому ізоляторі в Києві 17-річний ув’язнений жорсткого побив наглядача.

Про це повідомив «Обозреватель».

Згідно з інформацією, інцидент стався під час запланованої прогулянки у дворі одного з відділень СІЗО. Троє неповнолітніх ув’язнених віком 16-17 років самовільно відхилились від маршруту.

33-річний молодший інспектор, прапорщик внутрішньої служби зробив їм зауваження, після чого молоді люди почали поводитись зухвало і провокувати інших до протиправних дій.

У результаті один з ув’язнених напав на наглядача, вдаривши його рукою в обличчя. Через кілька годин здоров’я прапорщика помітно погіршилося і його госпіталізувала карета швидкої допомоги до лікарні. Медики діагностували у постраждалого черепно-мозкову травму.

Як виявилося, 17-річний арештант потрапив до слідчого ізолятора в серпні 2015 року. Хлопця підозрювали у вбивстві власної матері. На думку слідства, між ув’язненим і його мамою виник конфлікт, у результаті якого він задушив її капроновим шнуром.