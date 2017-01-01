20 молодих вчених отримають гранти від держави на проведення досліджень

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Вчений проводить дослідження Фото з відкритих джерел

Для отримання грантів на конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень було подано 106 заявок

Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження президента України, що передбачає надання грантів 20-м докторам наук віком до 45 років на загальну суму 3 млн грн.

Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України, відповідне рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні. Зазначається, що гроші на ці гранти вже зарезервовано у державному бюджеті на 2017 рік.

Після підпису президентом України відповідного розпорядження ці кошти будуть надані науковцям.

За даними МОН, для отримання грантів на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень було подано 106 заявок. За результатами конкурсу було визначено 20 переможців.

Також у міністерстві нагадали, що нещодавно, 22 березня, уряд хвалив проект розпорядження президента України, що передбачає надання грантів 54-м молодим українським вченим на загальну суму 3 млн 540 тис. грн.