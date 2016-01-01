2016 рік забрав ще одну знаменитість: у Лос-Анджелесі померла зірка телесеріалів

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Барбара Тарбак

На 75-му році життя померла акторка «Санта-Барбари» Барбара Тарбак

У Лос-Анджелесі на 75-му році життя померла зірка телесеріалу «Санта-Барбара» Барбара Тарбак. Про це повідомляє видання Huffington Post.

Актриса страждала невиліковною хворобою Кройцфельдта-Якоба, відомої як коров'ячий сказ.

Про смерть актриси повідомила її дочка, кінопродюсер Дженніфер Лейн Коннолі. Барбара Тарбак брала участь в зйомках популярних серіалів, включаючи «Американську історію жахів», «Даллас», «Декстер», «Частини тіла» і інших телепроектів.

Крім того, актриса відома своєю роллю Джейн Джекс в серіалі «Центральна лікарня». У популярному серіалі Райана Мерфі «Американська історія жахів» Тарбак виконала роль ігумені Клаудії і з'явилася в п'яти епізодах проекту.

Також Барбара Тарбак грала в кіно. Зокрема, у фільмах «Кучерява Сью», «Коротке замикання», «Широко крокуючи».

Нагадаємо, нещодавно британський музикант Джордж Майкл помер на 54-му році життя. Також у віці 60 років померла акторка з кіноепопеї «Зоряні Війни» Кері Фішер, яка зіграла принцесу Лею.