2016-й став роком найбільших жертв серед дітей у Сирії

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Сирійська дитина

Rількість випадків убивств, каліцтв та рекрутувань дітей у Сирії різко зросла

Минулого року 652 дітей стали жертвами громадянської війни в Сирії. Це на 20% більше, ніж у 2015-му. Про це повідомив у понеділок, 13 березня, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

За даними фонду, масштаб лиха, якого зазнають сирійські діти, сягнув у 2016-му апогею від початку війни в Сирії у 2011 році.

«Під час найбрутальнішого року конфлікту кількість випадків убивств, каліцтв та рекрутувань дітей різко зросла», - вказано у звіті.

Усього в ЮНІСЕФ торік офіційно задокументували понад 2500 випадків насильства та тяжкого порушення прав дітей у Сирії, передає інформагенція AFP.

Торік щонайменше 850 сирійських дітей почали брати участь у війні. Це удвічі більше, ніж у 2015-му. Частина з них воює на фронті, частина працює наглядачами у в'язницях, а деяких озброєні військові формування залучають їх як терористів-смертників.

Шість мільйонів сирійських дітей цілковито залежать від гуманітарної допомоги. За даними ЮНІСЕФ, у більш ніж двох третинах сирійських родин неповнолітні діти змушені працювати, щоб прогодуватися. 2,3 мільйона дітей нині мешкають у таборах для біженців у Туреччині, Лівані, Йорданії, Єгипті та Іраку, передає dpa.

Водночас у фонді припускають, що оприлюднена статистика не відображає достеменно масштабів лиха, тому що багато регіонів Сирії є важко- або недоступними, що ускладнює експертам отримання інформації.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, протягом 2016 року жертвами війни в Сирії стали щонайменше 49 742 людей.

Усього, за різними даними, війна в Сирії забрала з 2011 року життя понад 310 тисяч людей.

Джерело: DW