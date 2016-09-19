21% севастопольскої молоді планує залишити територію окупованого Криму

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Севастопольска молодь шукає шляхи самореалізації

П'ята частина севастопольскої молоді планує залишити територію окупованого Криму. Такі підсумки соціологічного дослідження «Соціальний портрет молоді Севастополя», яке в грудні 2016 року провело управління у справах молоді та спорту Севастополя, повідомив в ході наради в уряді міста начальник структури Валерій Чалий, пишуть «Новости Крыма».

«Ключовою умовою для подальшого проживання в Севастополі третина опитаних вважає можливість для самореалізації. 21% відповіли, що для них Севастополь це місто, де вони народилися і збираються прожити все життя. І 21% респондентів відповіли, що розглядають можливість переїзду в інші регіони РФ», - сказав він.

За словами чиновника, сьогодні найбільше севастопольську молодь хвилюють питання кар'єри, самореалізації, створення сім'ї, здобуття вищої освіти.

У соціологічному дослідженні «Соціальний портрет молоді Севастополя» взяла участь 1 тис респондентів віком від 14 до 30 років.

Зазначимо, що реальний рівень безробіття в окупованому Криму в кілька разів перевищує офіційні цифри і становить 35-40%.