225 київських будинків залишаться без гарячої води через газові борги компанії Ахметова

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У прес-службі наголосили, що основною причиною зростання боргів за газ є збільшення боргу споживачів за тепло і гарячу воду

Станом на 3 травня ПАТ «Київгаз» припинив постачання газу 40 котельним, які знаходяться в управлінні ПАТ «Київенерго», у зв’язку з боргами. Про це повідомляє сайт енергокомпанії.

«Припинення газопостачання зумовлене заборгованістю ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «Київгаз» за послуги транспортування газу. За попередніми даними, станом на 1 травня вона становить 199,2 мільйона гривень», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що основною причиною зростання боргів за газ є збільшення боргу споживачів за тепло і гарячу воду, який на 1 квітня становив майже 5 мільярдів гривень.

Водночас борг ПАТ «Київенерго» за спожитий газ протягом опалювального сезону збільшився на 3,1 мільярда гривень на 1 квітня становив 4,5 мільярда гривень.

У компанії додали, що відключені котельні у міжопалювальний сезон забезпечують гарячою водою близько 225 об'єктів.

Серед них 189 житлових будинків, 11 дошкільних та шкільних закладів, 2 лікувальні заклади, 23 відомчі споруди у Подільському, Деснянському, Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Печерському районах столиці.

Як відомо, оперативний контроль над «Київенерго», яке монопольно забезпечує Київ теплом і електроенергією, здійснює олігарх Рінат Ахметов. Компанія входить до енергохолдингу ДТЕК, власником якого є Ахметов.

Як повідомлялося, з 1 травня боржникам не даватимуть субсидію.