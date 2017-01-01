38% росіян вважають, що влада не повинна виправдовуватись за корупцію Медведєва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Медведєв

Майже 40% росіян обурені, що влада не реагує на інформацію про багатства глави уряду

Російська влада майже не відреагували на викривальний фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією про прем'єр-міністра Дмитра Медведєва до початку протестів 26 травня по тій причині, що їм нема чого відповісти на ці звинувачення і простіше зробити вигляд. Такої думки дотримуються 38% росіян, опитаних «Левада-Центром».

Стільки ж росіян вважають, що влада не має виправдовуватися, але такої думки вони дотримуються з різних причин. Так, 19% опитаних вважають, що керівництво країни взагалі ні перед ким не має виправдовуватися і тим самим втрачати свій авторитет. Ще стільки ж думають, що виправдовуватися не потрібно було саме перед Олексієм Навальним.

За даними опитування, фільм «Він вам не Дімон» подивилися всього 7% респондентів, а 62% про нього взагалі нічого не знають. 11% не бачили фільм, але знайомі з його змістом, 20% чули про це розслідуванні, але без подробиць.