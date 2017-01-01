  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    38% росіян вважають, що влада не повинна виправдовуватись за корупцію Медведєва

    • Сьогодні, 12:44
    • Розсилка
    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Майже 40% росіян обурені, що влада не реагує на інформацію про багатства глави уряду

    Російська влада майже не відреагували на викривальний фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією про прем'єр-міністра Дмитра Медведєва до початку протестів 26 травня по тій причині, що їм нема чого відповісти на ці звинувачення і простіше зробити вигляд. Такої думки дотримуються 38% росіян, опитаних «Левада-Центром».

    Стільки ж росіян вважають, що влада не має виправдовуватися, але такої думки вони дотримуються з різних причин. Так, 19% опитаних вважають, що керівництво країни взагалі ні перед ким не має виправдовуватися і тим самим втрачати свій авторитет. Ще стільки ж думають, що виправдовуватися не потрібно було саме перед Олексієм Навальним.

    trh

    За даними опитування, фільм «Він вам не Дімон» подивилися всього 7% респондентів, а 62% про нього взагалі нічого не знають. 11% не бачили фільм, але знайомі з його змістом, 20% чули про це розслідуванні, але без подробиць.

    vsd

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ