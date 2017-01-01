440 шахтарів на Дніпропетровщині відмовились підніматись на поверхню: вимагають підвищення зарплат

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Фото з відкритих джерел Шахтар

Уся нічна зміна шахт «Родіна», «Гвардійська», «Тернівська», «Кривбасшахтоуправління» та 10 гірників шахти «Октябрьская» не виїхали на поверхню, повідомив Волинець

Шахтарі кількох шахт, розташованих у Кривому Розі та Тернівці Дніпропетровської області, після нічної зміни не виїхали на поверхню. Під землею вони проводять збори, на яких вимагають підвищення заробітних плат.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України.

«Уся нічна зміна ш. «Родіна», ш. «Гвардійська», ш. «Тернівська» та «Кривбасшахтоуправління» і 10 гірників ш. «Октябрьская» не виїхали на поверхню! Шахтарі вимагають підвищення заробітньої плати. Гірники розуміють, що останнім часом кошти не виділялися на розвиток підприємств, а лише вичавлювали ресурси», – написав Волинець.

Він зазначив, що гірники не припиняли роботу. «Наразі вони проводять збори під землею. Працівники І зміни також спустилися в шахту», – написав голова профспілки.

Він також наголосив, що Незалежна профспілка гірників України робитиме все, щоб допомогти гірникам у реалізації та задоволенні їхніх вимог. Та звернувся до членських організацій, аби ті максимально допомагали протестувальникам «для захисту від тиску на них влади, поліції та бандитських формувань, що часто використовуються в таких ситуаціях».

За останніми повідомленнями, під землею перебуває 440 гірників.

Шахти «Родіна», «Октябрьская», «Гвардійська», «Тернівська» входять до складу ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільшого підприємства в Україні з видобутку руди підземним способом. КЗРК через кіпрський офшор контролюють структури Рината Ахметова та Ігоря Коломойського.