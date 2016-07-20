50-річна Джанет Джексон народила первістка

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Джексон легко перенесла пологи і зараз відновлюється

Американська співачка Джанет Джексон народила первістка. Про це повідомляє People з посиланням на представника артистки.

«Джанет Джексон і її чоловік Віссам аль-Мана раді представити світові їх першого сина Ейсса аль-Мана», - повідомив представник співачки.

Також наголошується, що Джексон легко перенесла пологи і зараз відновлюється.

Джексон таємно вийшла заміж втретє в 2012 році. Її чоловік - Віссам аль-Мана - бізнесмен катарського походження.