50-річна Джанет Джексон народила первістка
- Вчора, 02:37
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Джексон легко перенесла пологи і зараз відновлюється
Американська співачка Джанет Джексон народила первістка. Про це повідомляє People з посиланням на представника артистки.
«Джанет Джексон і її чоловік Віссам аль-Мана раді представити світові їх першого сина Ейсса аль-Мана», - повідомив представник співачки.
Також наголошується, що Джексон легко перенесла пологи і зараз відновлюється.
Джексон таємно вийшла заміж втретє в 2012 році. Її чоловік - Віссам аль-Мана - бізнесмен катарського походження.