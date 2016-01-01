55 тисяч мешканців німецького міста Аугсбург евакуюють для знешкодження бомби

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Місцеві школи та інші об'єкти готові прихистити людей, які потребують житла

Середньовічний центр міста буде закритий на невизначений період часу

Близько 55 тисяч жителів німецького міста Аугсбург будуть змушені тимчасово залишити свої будинки після того, як перед Різдвом у місті знайшли бомбу вагою 1,8 тонни, що залишилася після Другої світової війни.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чиновники заявили, що середньовічний центр міста буде закритий 25 грудня на невизначений період часу. Місцеві школи та інші об'єкти готові прихистити людей, які потребують житла.

Знаходження боєприпасів, що залишилися після війни, в Німеччині не є дивиною, але це найбільша за кількістю людей евакуація. У 2011 році близько 45 тисяч жителів були евакуйовані для вилучення бомби в місті Кобленц.