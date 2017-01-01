60% українців живуть за межею бідності - ООН

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Бідність в Україні Фото: ZN.UA





Національний дохід в розрахунку на одну особу знизився за 25 років

На сьогоднішні в Україні 60% населення живуть за межею бідності. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив координатор системи ООН в Україні, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер.

«Стосовно України, ми говоримо про 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб, 2,8 млн людей з інвалідністю, 60% населення знаходяться нижче межі бідності», — сказав він.

Презентуючи звіт ПРООН щодо людського розвитку, він зазначив, що «у цьому звіті є корисна інформація, яка може бути використана для України, зважаючи на її специфічний контекст».

У свою чергу директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України академік Елла Лібанова, додала: «Йдеться про те, що національний дохід в розрахунку на одну особу знизився за 25 років, у 2015 році знизився порівняно з 1990 роком на 31,9%».

За данними ООН, у розвинених країнах 300 млн осіб живуть за межею бідності.