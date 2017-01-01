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    70% платежів за газ покривають субсидії

    • Сьогодні, 10:14
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    За підсумками останнього опалювального сезону оплата за газ по групі компаній РГК становила 47,4 млрд грн.
    Фото: НТЦ «Психея»
    За підсумками останнього опалювального сезону оплата за газ по групі компаній РГК становила 47,4 млрд грн.

    У «Регіональній газовій компанії» назвали частку субсидій та пільг в оплаті споживачів за газ

    Частка субсидій і пільг в оплаті побутових споживачів за газ за підсумками опалювального сезону 2016-2017 років зросла до 69%. Про це повідомила прес-служба «Регіональної газової компанії».

    «За підсумками останнього опалювального сезону оплата за газ по групі компаній РГК становила 47,4 млрд грн. Левову частку цієї суми становлять розрахунки субсидіями і пільгами, а саме - 32,6 млрд грн, або 69%. Коштами побутові споживачі оплатили 14,9 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

    Як відзначають в РГК, станом на кінець опалювального сезону, субсидії та пільги на 12 млрд грн не були вчасно профінансовані з бюджету.

    Нагадаємо, «Регіональна газова компанія»  займається управлінням більше 20 газорозподільних компаній по всій Україні і належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

    Як повідомляв «Главком», національна акціонерна компанія «Нафтогаз» пов’язує можливе зниження якості газу в зимовий період у кінцевого споживача зі зменшенням його тиску у мережі. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    газ субсидія Нафтогаз України
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