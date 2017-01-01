70% платежів за газ покривають субсидії
- Сьогодні, 10:14
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У «Регіональній газовій компанії» назвали частку субсидій та пільг в оплаті споживачів за газ
Частка субсидій і пільг в оплаті побутових споживачів за газ за підсумками опалювального сезону 2016-2017 років зросла до 69%. Про це повідомила прес-служба «Регіональної газової компанії».
«За підсумками останнього опалювального сезону оплата за газ по групі компаній РГК становила 47,4 млрд грн. Левову частку цієї суми становлять розрахунки субсидіями і пільгами, а саме - 32,6 млрд грн, або 69%. Коштами побутові споживачі оплатили 14,9 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Як відзначають в РГК, станом на кінець опалювального сезону, субсидії та пільги на 12 млрд грн не були вчасно профінансовані з бюджету.
Нагадаємо, «Регіональна газова компанія» займається управлінням більше 20 газорозподільних компаній по всій Україні і належить бізнесменові Дмитру Фірташу.
Як повідомляв «Главком», національна акціонерна компанія «Нафтогаз» пов’язує можливе зниження якості газу в зимовий період у кінцевого споживача зі зменшенням його тиску у мережі.
Джерело: Інтерфакс-Україна