8 березня в Україні буде теплим

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Лише місцями синоптики обіцяють невеликі дощі

У середу, 8 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +12...+14 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, в Івано-Франківській області без істотних опадів, у Хмельницькій і Чернівецькій областях без опадів, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +7...+15 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів, температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +9...+15 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +9...+16 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +8...+14 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -1...+5 градусів, вдень +9...+16 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +10...+15 градусів.