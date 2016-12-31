80 відвідувачів новорічного фестивалю в Австралії отримали травми під час тисняви

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Фото: twitter.com/fallsofficial

Двадцятеро людей отримали важкі травми

ABC



Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/world/1707141-v-avstraliji-80-gostey-muzichnogo-festivalyu-postrajdali-u-tisnyavi.html

80 людей отримали поранення у тисняві на музичному фестивалі Falls Festival в австралійському місті Лорна. 19 постраждалих отримали важкі травми, зокрема, ніг і спини. Всі постраждалі у віці близько 20 років, передає телеканал ТСН з посиланням на австралійську телекомпанію АВС.

У поліції зазначили, що тиснява виникла, коли гості фестивалю намагалися вийти із зони, де виступала місцева група DMA, і перейти до сцени, на якій грав британський колектив London Grammar. За даними газети Age, розлючені батьки постраждалих відправили повідомлення організаторам фестивалю в соціальній мережі Facebook для отримання докладної інформації, так як не могли зв'язатися з дітьми. Наразі батьки постраждалих не отримали відповіді на свої запитання.

Як повідомлялося, Австралія однією з перших на Землі зустріла 2017 рік.