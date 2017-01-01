9 травня «ЛНР» проведе військовий парад

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Фото: ТСН ОБСЄ: присутність цієї техніки є порушенням мінських угод

ОБСЄ заявляє, що це порушення мінських угод

Самопроголошена «ЛНР» повідомила СММ ОБСЄ про плани провести 9 травня парад військової техніки, що є порушенням мінських угод. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«Я маю підтвердити, що так звана «ЛНР» повідомила нас, що вони мають плани порушити мінські угоди (провівши 9 травня парад військової техніки — Ред.), і ми уже в своїх звітах висвітлювали, що присутність цієї техніки є порушенням мінських угод. Це озброєння не має там знаходитися, відповідно до домовленостей так званих «ЛНР» та «ДНР», — зазначив Хуг.

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