21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони

День літнього сонцестояння – це найдовший день в році

Цього дня обов'язково виходьте на прогулянку та вирушайте за місто, якщо є можливість

День літнього сонцестояння у 2023 році відзначають 21 червня – це найдовший день в році. Літнє сонцестояння або літнє рівнодення – це день початку літа в північній півкулі Землі і початку зими в південній півкулі.

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Літнє сонцестояння відбувається в той момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце приймає найменше значення. В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в північній півкулі і 21 або 22 грудня у південній півкулі (день зимового сонцестояння)

Зокрема цього дня відзначається Всесвітній день миру та молитви та Міжнародний день йоги. Віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора.

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Всесвітній день миру та молитви

Всесвітній день миру та молитви (World Peace and Prayer Day) – це щорічна подія, яка відзначається 21 червня, у день літнього сонцестояння. День був ініційований вождем Arvol Looking Horse, який є духовним лідером нації лакота. Головна мета цього заходу – об’єднати людей з усього світу в молитві з метою сприяння миру та злагоди між усіма націями та народами.

Перший Всесвітній день миру та молитви відбувся в 1996 році в Грей-Хорн-Батті в Південній Дакоті, США, і відтоді відзначається щорічно. Подія зазвичай передбачає молитви, церемонії та інші заходи, які сприяють єдності та розумінню між різними культурами. Людей заохочують використовувати власні унікальні духовні практики, щоб молитися за мир у всьому світі.

Міжнародний день йоги

Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2014 році.

Дата святкування обрана на честь дня літнього сонцестояння. Під час першого відзначення, у 2015 році, аж 35 тисяч людей одночасно практикували йогу (йога-сесія потрапила до книги рекордів Гіннеса). Україна також бере участь у святі завдяки Українській Федерації Йоги.

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Йога – це індійська духовна й фізична практика, котра змінює людську свідомість та тіло. Заняття йогою допомагають відчути злиття души й тіла, єдність з природою та з самим собою. Практика покращує ментальне і фізичне здоров’я, сприяє здоровому способу життя.

Міжнародний день йоги має за мету привернення уваги людства до цієї практики, залучення до занять йогою заради всесвітнього добробуту, підвищення обізнаності щодо йоги.

Яке релігійне свято

21 червня в церковному календарі – день пам’яті великомученика Феодора.

Жив він у Малій Азії та за свою хоробрість і мудрість був поставлений воєводою міста. Всі любили його та поважали, були й такі, хто прийняв християнство після його проповідей. Якось дізнався про це імператор Ліциній, покликав Феодора до себе, щоб змусити його зректися Христа і поклонитися ідолам.

Попросив Феодор відстрочення, а сам взяв та й розбив ідолів. Вони були виготовлені з золота та срібла, тому він роздав шматки бідним. Дізнався про це Ліциній, схопив святого, довго мучив його. А в кінці його розіп'яли.

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Народні прикмети на 21 червня

Велика кількість роси вранці – чекайте на великий урожай;

Хмари, дощі та грози – урожай не вдасться;

На небі багато зірок – восени буде багато грибів.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сваритися та лаятися, одягати брудний одяг, пити алкоголь та об'їдатись.

Не можна проявляти егоїзм, будьте ласкаві до всього світу.

Не проводьте День сонцестояння під замком, не виходячи з дому.

Не можна використовувати вогонь в домашніх умовах протягом дня.

Пам’ятні події 21 червня

524 рік – годомар, король Бургундії, перемагає галлів у битві під Везероном;

1582 рік – стається інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія;

1768 рік – гайдамаки, учасники Коліївщини, беруть штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати;

1963 рік –кардинал Джованні Монтіні стає 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI;

1971 рік – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкриває славнозвісну скіфську пектораль.

Іменини

21 червня день ангела відзначають Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло, Федір, Феодосій, Феофан.