А чи є війна? Слідом за Малініним і Орбакайте в Київ зібрався і патріарх Кирило
- Вчора, 23:37
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В російській церкві не сумніваються в тому, що Патріарх Кирило відвідає Київ
Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило має намір відвідати Україну.
Про це повідомив голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, повідомляють російські ЗМІ.
«Я не сумніваюся, що предстоятель Російської православної церкви зможе відвідати Київ, я вірю і чекаю цього моменту», - сказав він.
Легойда також заявив, що церква важко переживає ситуацію в країні.
«Але в тому, що візит відбудеться, - я в цьому не сумніваюся», - підсумував Легойда.
Нагадаємо, в Києві планують дати концерти 1 березня Олександр Малінін, а 6 березня - Крістіна Орбакайте.