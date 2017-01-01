А чи є війна? Слідом за Малініним і Орбакайте в Київ зібрався і патріарх Кирило

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В російській церкві не сумніваються в тому, що Патріарх Кирило відвідає Київ

Глава Російської православної церкви Патріарх Кирило має намір відвідати Україну.

Про це повідомив голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, повідомляють російські ЗМІ.

«Я не сумніваюся, що предстоятель Російської православної церкви зможе відвідати Київ, я вірю і чекаю цього моменту», - сказав він.

Легойда також заявив, що церква важко переживає ситуацію в країні.

«Але в тому, що візит відбудеться, - я в цьому не сумніваюся», - підсумував Легойда.

Нагадаємо, в Києві планують дати концерти 1 березня Олександр Малінін, а 6 березня - Крістіна Орбакайте.