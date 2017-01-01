Аброськін опублікував відео вилученої зброї та боєприпасів у блокадників

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Правоохоронцями було затримано 43 особи у яких вилучили 8 одиниць вогнепальної зброї, 2 предмети схожих на гранати, значну кількість пляшок із запалювальною сумішшю

У понеділок, 13 березня, на території Донецької області в окремих регіонах проводяться контрдиверсійні заходи, згідно з вказівками керівництва антитерористичної операції.

Про це глава поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав в соцмережі Фейсбук.

«Упродовж останніх кількох днів значно зросла загроза проведення терористичних актів на території об'єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей. В тому числі, фіксуються спроби проникнення на територію, підконтрольну Україні, ДРГ противника», - написав Аброськін.

У зв'язку з викладеним керівництвом АТЦ при СБ України було прийнято рішення про проведення контрдиверсійних заходів

Під час проведення заходів у населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (район проведення АТО) співробітники СБ України виявили групу осіб зі зброєю та іншими засобами ураження. На пропозицію здати вказану зброю отримали відмову про що було повідомлено поліцію.

«В подальшому, правоохоронцями було затримано 43 особи у яких вилучили 8 одиниць вогнепальної зброї, 2 предмети схожих на гранати, значну кількість пляшок із запалювальною сумішшю. Все вилучене направлено на експертизу», - зазначив Аброськін.

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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